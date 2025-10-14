Perchtoldsdorf: Versuchter Raubüberfall ist geklärt

Anfang Mai stürmten frühmorgens vier maskierte, mit Faustfeuerwaffen, Schlagstock und Macheten bewaffnete unbekannte Täter ein Automatenspielcasino in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), nachdem ein weiterer Täter die Gegebenheiten zuvor ausgekundschaftet hatte. Da sich der alleine im Spiellokal anwesende Angestellte in einem Nebenraum aufhielt, kletterte ein Täter über die Glaswand, die den Kassenbereich vom Spiellokal trennt, um direkt in den Kassenbereich zu gelangen. Der unbekannte Täter durchsuchte den gesamten Kassenbereich nach Bargeld und versuchte auch die Kasse zu öffnen, was ihm misslang. Deshalb flüchtete die Tätergruppe ohne Beute vom Tatort.

Der Angestellte des Spiellokals konnte sich - nachdem er die Täter erkannt hatte - unbemerkt im Tresorraum einschließen und von dort über Notruf die Polizei alarmieren. Das Opfer wurde somit bei dem Überfall nicht verletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock. Die eingeleitete örtliche Fahndung verlief vorerst negativ.

Die Ersterhebungen wurden von Beamten der Polizeiinspektionen Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge und der Kriminalassistenzdienststelle (KAD) Mödling geführt, die Amtshandlung wurde folglich vom Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Raub, übernommen.