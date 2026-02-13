Niederösterreich

Bezirk Krems: Wiener stürzt bei Montage vom Dach vier Meter in die Tiefe

Ein Notarzthubschrauber flog den 35-Jährigen ins Krankenhaus.
13.02.2026, 12:05

Ein Arbeiter aus Wien ist am Donnerstagnachmittag vom Dach eines Wohnhauses in Rastenfeld (Bezirk Krems) gestürzt und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige hatte Photovoltaik-Module montiert.

Dabei rutschte er auf dem feuchten Dach aus und fiel aus rund vier Metern Höhe, teilte die niederösterreichische Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Ein Notarzthubschrauber flog den Mann aus Wien-Favoriten ins Landesklinikum Horn.

