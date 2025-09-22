NÖ: Frau wurde bei Panne von LKW erfasst – tot
Eine 42-Jährige ist Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Maissau (Bezirk Hollabrunn) ums Leben gekommen.
Die Lenkerin aus dem Bezirk Horn hatte wegen eines technischen Problems am rechten Fahrbahnrand der B4 angehalten und dürfte neben dem Pkw auf den Pannendienst gewartet haben. Ein Lkw-Chauffeur dürfte das Auto zu spät bemerkt haben. Beim Anprall wurde der Wagen laut Polizei nach vorne und die 42-Jährige ins Straßenbankett geschleudert. Für sie kam jede Hilfe zu spät.
Der Lkw-Lenker aus dem Bezirk Gmünd hatte den Angaben zufolge kurz nach 6.30 Uhr bei der Maissauer Umfahrung zu Beginn eines zweispurigen Bereichs auf die überholenden Fahrzeuge geachtet und den stehenden Pkw zu spät gesehen. Trotz Notbremsung und eines Auslenkmanövers nach links konnte der 64-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos, der Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Nach dem Unfall stand auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.
