NÖ: Frau wurde bei Panne von LKW erfasst – tot

Eine 42-Jährige ist Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Maissau (Bezirk Hollabrunn) ums Leben gekommen.

Die Lenkerin aus dem Bezirk Horn hatte wegen eines technischen Problems am rechten Fahrbahnrand der B4 angehalten und dürfte neben dem Pkw auf den Pannendienst gewartet haben. Ein Lkw-Chauffeur dürfte das Auto zu spät bemerkt haben. Beim Anprall wurde der Wagen laut Polizei nach vorne und die 42-Jährige ins Straßenbankett geschleudert. Für sie kam jede Hilfe zu spät.