Bezirk Baden: Verletzter Unfalllenker im Wald entdeckt

Eine Suchaktion nach einem verunfallten Autolenker ist am Samstag in Alland in Niederösterreich (Bezirk Baden) erfolgreich beendet worden. Ein VW-Transporter war gegen eine Leitschiene geprallt und quer auf der Landesstraße (B11) gestanden. Im Fahrzeug waren Blutspuren, vom Lenker fehlte sonst aber jede weitere Spur. Der Suchtrupp entdeckte den am Kopf verletzten Fahrzeuglenker schließlich einige hundert Meter entfernt im Wald, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Baden mit.