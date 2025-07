Beyond Gravity Austria startete eine neue Produktlinie. Ein Teil davon wurde bereits an amerikanische Raketenbauer geliefert.

Abbildung der europäischen Trägerrakete Ariane 6 mit Akustikmatten von Beyond Gravity Austria.

Beyond Gravity Austria produziert Akustikmatten, die Satelliten vor extremem Lärm beim Raketenstart schützen.

Das Unternehmen liefert Lärmschutzprodukte hauptsächlich an US-amerikanische Raketenbauer und plant weitere Lieferungen.

Für die ESA stellt Beyond Gravity Austria vorrangig Thermalschutz her, der in europäischen Raketen wie der Ariane 6 eingesetzt wird.

Man mag es kaum glauben, aber auch Satelliten brauchen Lärmschutz - damit sensible Teile vor einer Beschädigung durch Schalldruck beim Raketenstart geschützt werden. Dafür produziert Österreichs größtes Weltraumunternehmen, Beyond Gravity Austria mit Sitz in Berndorf (Bezirk Baden), nun etwa 60 mal 60 Zentimeter große und zehn Zentimeter dicke Lärmschutzmatten für die ersten drei Nutzlastverkleidungen von Raketen.

"Technologie aus Niederösterreich hilft dabei, wertvolle Satelliten vor dem extremen Lärm beim Raketenstart zu schützen", erklärt Wolfgang Pawlinetz, einer der beiden Geschäftsführer von Beyond Gravity Austria und Leiter des Thermal- und Mechanismengeschäfts.

Der hohe Schalldruck könne sich in Form von mechanischer Last negativ auf die Satelliten auswirken, darum dämpfen die Akustikmatten diesen. Nun wurden diese Matten erstmals an einen US-amerikanischen Raketenbauer ausgeliefert. Etwa 1.600 Lärmschutzmatten aus Schaumstoff waren Teil der Lieferung. Damit werde man Lärmschutzmatten für neun bis zwölf US-Raketen produzieren.

"Der Start einer Rakete gehört zu den lautesten Geräuschen der Welt, vergleichbar mit dem Lärm einer Explosion oder eines Vulkanausbruchs", so Pawlinetz. Zum Vergleich: 120 Dezibel gilt für Menschen als ertragbare Obergrenze. Bei einem Raketenstart würde die Schmerzgrenze für Menschen mit 150 Dezibel weit überschritten werden.

Über 500 Akustikpolster aus Niederösterreich "Eine Trägerrakete bringt beim Raketenstart einen oder mehrere Satelliten in den Weltraum", erklärt Wolfgang Pawlinetz. Die Satelliten würden sich beim Start unterhalb der Raketenspitze, auch Nutzlastverkleidung genannt, befinden. Pro Nutzlastverkleidung werden rund 530 solcher Akustikpolster verbaut.

Für den europäischen Markt bzw. die europäische Weltraumorganisation ESA erzeugt Beyond Gravity Austria vorrangig Produkte für den Thermalschutz. Nahezu alle Satelliten von ESA würden von Thermenisolation aus Berndorf geschützt werden, ein Schutz der angesichts von extremen Temperaturen im Weltraum von +/- 200 Grad Celsius unverzichtbar ist. Die Berndorfer Isolationstechnik sei derzeit etwa in der neuen europäischen "Rakete Ariane 6" zu finden, die im August bereits zum dritten Mal an den Start gehen soll.