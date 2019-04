Bereitschaft am Wochenende: Praktische Ärzte werden befragt

Bei der Ärztekammer ist man über die Aussagen der Plattform verwundert. Denn: In den Gremien sei keine Urabstimmung beschlossen worden, heißt es seitens der Kammer. Was es aber schon geben wird: Eine Info zum Stand der Verhandlungen an die Allgemeinmediziner. Zudem soll mittels Befragung ihre Meinung zu diesem eingeholt werden. Generell seien die Verhandlungen aber noch nicht abgeschlossen. Auch die NÖGKK betont, dass noch nicht alles unter Dach und Fach sei.