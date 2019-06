Benzinbrüder leben den Harley-Cult

Bei dem Sprintrace am Samstag, 29. Juni, geht es ab 10 Uhr über eine Sechzehntel-Meile, also 100 Meter. Die Motorräder und Mopeds werden nach Leistungsgewicht in verschiedene Klassen eingeteilt. Teilnahmeberechtigt sind alle Zweiräder mit einem gültigen Pickerl und Fahrer mit einem Führerschein.