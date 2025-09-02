Nicht Elias und Emilia: Das sind die beliebtesten Babynamen in NÖ

Auf Platz drei landete Leon (129). Ebenfalls hoch im Kurs standen 2024 die Namen Felix (126), Maximilian (120), Jakob (118) und Noah (116). Jonas (115), Tobias (100) und Lukas (96) reihen sich auf den hinteren Plätzen der Top 10 ein.

138 der im vergangenen Jahr geborenen Babys hören auf den Namen Paul . Damit nimmt der Vorjahressieger Elias (135) nun Platz zwei im Ranking der beliebtesten Bubennamen ein.

Bei den Mädchennamen sind Anna und Marie (116) gleich auf und haben Emilia (111) - den beliebtesten Mädchennamen 2023 - auf Platz drei verdrängt. Hinter Emilia folgen Emma (97), Valentina (95) und Sophie (94). Lena und Sophia teilen sich mit 92 Taufen Platz Sieben. Dahinter folgen Johanna (90) und Leonie (89).

Tobias und Anna als Dauerbrenner

Ein Blick zurück zeigt: Anna führte nicht nur 2024 die Liste der meist gewählten Namen, sondern setzt sich mit 2.410 auch bei den häufigsten Namen der vergangenen 14 Jahre durch.

Marie (1.966) und Emma (1.947) folgen auf Platz zwei und drei. Tobias (2.358) ist der häufigste Bubenname von 2010 bis 2024. Jonas und Lukas (2.197) teilen sich den dritten Platz - dahinter reiht sich Maximilian (2.187) in die Liste ein.