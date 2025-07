Behindertenparkplätze sind in Krems jetzt online

„Barrierefreiheit ist für uns kein Randthema, sondern ein zentrales Anliegen einer lebenswerten Stadt. Die transparente Darstellung der Behindertenparkplätze ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag, um Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und ihre Mobilität zu stärken“, betont Bürgermeister Peter Molnar.

Überblick über Kremser Parkplätze

Zum besseren Verständnis des Parkplatzangebots in der Stadt Krems wird ein Überblick samt Farbleitsystem geboten: Die blaue Zone in der Kremser Altstadt verfügt über 1.000 Stellplätze, die blaue Zone Stein bietet rund 560 Stellplätze. Langzeitparken ist in der grünen Zone möglich und zwar auf etwa 1.800 Stellplätzen.