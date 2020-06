Beatpatrol: 29.000 feierten trotz Regenwetter

Feiern was das Zeug hält – das war am Wochenende das Motto beim "Beatpatrol" in St. Pölten. Auch strömender Regen konnte die Partylaune nicht trüben. 29.000 Liebhaber von elektronischer Musik ließen das Gelände des Veranstaltungszentrums bis in die Morgenstunden erbeben.

Das Publikum werde dabei immer internationaler, merkten die Organisatoren an. Elektromusik-Fans kamen aus den Nachbarstaaten, aber auch aus allen Teilen Europas und sogar aus Übersee. Insgesamt waren an den drei Veranstaltungstagen rund 120 Acts zu erleben. Geboten wurden auf sieben Bühnen mit mehr als tausend Quadratmetern Fläche mehr als 130 Stunden Musik, die mit 300.000 Watt das Publikum beschallte.