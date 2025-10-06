350 Jahre alte Baumpresse renoviert und in Betrieb genommen

Um auf traditionellem Weg Trauben für die Herstellung von Wein zu keltern, braucht es im Kern zwei Dinge: Handarbeit und Zeit. Was heute regulär in einigen Stunden erledigt ist, konnte früher gut und gerne einen halben Tag in Anspruch nehmen. Etwa, wenn mit einer Baumpresse gearbeitet wurde. Bei der historischen Vorrichtung wird manuell Druck auf die Trauben ausgeübt – beispielsweise mittels Pressstein oder Pressscheite.

Eines dieser traditionellen Keltergeräte ist bis heute auf dem Nikolaihof in Mautern zu finden. Vor rund 350 Jahren wurde die Presse laut den Eigentümern aus einer Ulme hergestellt. Die über zwölf Meter lange Konstruktion diente bis 1988 zur Aufbereitung der gesamten Weinernte. Bei der Hofübernahme von Nikolaus Saahs 2005 war die Baumpresse noch vollständig intakt. Seither wird das traditionelle Gerät einmal jährlich in Betrieb genommen.

Vor dem Einsatz der Presse können die Trauben mit den Füßen vorab zerstampft werden.