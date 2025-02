Bärenwald Arbesbach könnte neuen Bewohner bekommen

Im Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) könnte es bald einen neuen Bewohner zu bestaunen geben. "Felix" wird möglicherweise aus Slowenien in das Waldviertel überstellt - "nach Jahrzehnten der Gefangenschaft", wie Vier Pfoten am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Vor einem etwaigen Transport muss aber noch der Gesundheitszustand des 34 Jahre alten Tieres eingehend abgeklärt werden. Aktuell leben in der Einrichtung in Arbesbach drei Braunbären.