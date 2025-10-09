Fotostrecke: So feiert Bär Erich seinen Jahrestag

Ein großer Braunbär, der neugierig durchs Gehege spaziert, sich auf den Rücken schmeißt und Yoga-ähnliche Figuren vollführt. Diese Bilder boten sich kürzlich im Bärenwald Arbesbach.

10-jähriges Jubiläum Das 24.000 Quadratmeter umfassende Gelände im nördlichen Waldviertel ist seit einigen Jahren die Heimat von derzeit vier pelzigen Bewohnern, die aus schlechter Haltung gerettet werden konnten. So auch Bär Erich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vier Pfoten Das Geschenk scheint bei Erich gut angekommen zu sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vier Pfoten Von der Kiste dürfte nicht viel übrig geblieben sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vier Pfoten Nach dem Essen wurde gerastet.