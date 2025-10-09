Niederösterreich

Fotostrecke: So feiert Bär Erich seinen Jahrestag

Bär Erich knabbert im Grünen an einer Pappkiste, auf der sein Name steht.
Mit einem Futterpaket und akrobatischen Übungen verbrachte Erich seinen Jahrestag im Bärenwald Arbesbach.
Von Kristina Leitner
09.10.25, 14:09
Ein großer Braunbär, der neugierig durchs Gehege spaziert, sich auf den Rücken schmeißt und Yoga-ähnliche Figuren vollführt. Diese Bilder boten sich kürzlich im Bärenwald Arbesbach.

10-jähriges Jubiläum

Das 24.000 Quadratmeter umfassende Gelände im nördlichen Waldviertel ist seit einigen Jahren die Heimat von derzeit vier pelzigen Bewohnern, die aus schlechter Haltung gerettet werden konnten. So auch Bär Erich.

Bär Erich sitzt auf der Wiese und kramt mit seinen Pfoten in einem Pappkarton.

Das Geschenk scheint bei Erich gut angekommen zu sein.

Bär Erich liegt auf seinem Rücken, den Pelz voller Brösel.

Von der Kiste dürfte nicht viel übrig geblieben sein.

Bär Erich streckt seinen Hinter der Kamera entgegen.

Nach dem Essen wurde gerastet.

Im Herbst 2025 übersiedelte das damals etwa fünf Jahre alte Tier vom stillgelegten, oberösterreichischen Tierpark Enghagen in das niederösterreichische Tierschutzzentrum. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde der "sensible und safte Riese", wie Vier Pfoten ihn beschreibt, mit einem Futterpaket überrascht. 

