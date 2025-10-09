Fotostrecke: So feiert Bär Erich seinen Jahrestag
Ein großer Braunbär, der neugierig durchs Gehege spaziert, sich auf den Rücken schmeißt und Yoga-ähnliche Figuren vollführt. Diese Bilder boten sich kürzlich im Bärenwald Arbesbach.
10-jähriges Jubiläum
Das 24.000 Quadratmeter umfassende Gelände im nördlichen Waldviertel ist seit einigen Jahren die Heimat von derzeit vier pelzigen Bewohnern, die aus schlechter Haltung gerettet werden konnten. So auch Bär Erich.
Das Geschenk scheint bei Erich gut angekommen zu sein.
Von der Kiste dürfte nicht viel übrig geblieben sein.
Nach dem Essen wurde gerastet.
Im Herbst 2025 übersiedelte das damals etwa fünf Jahre alte Tier vom stillgelegten, oberösterreichischen Tierpark Enghagen in das niederösterreichische Tierschutzzentrum. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde der "sensible und safte Riese", wie Vier Pfoten ihn beschreibt, mit einem Futterpaket überrascht.
