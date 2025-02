Bad Vöslau: Liste Flammer holt sich ÖVP als Partner

In eine neue Situation brachte die Wahl am 26. Jänner die Liste Flammer in Bad Vöslau. Zwar verlor man nur 1,22 Prozentpunkte, aber doch ein Mandat und damit auch die seit der Gründung 1985 bestehende absolute Mehrheit. Mit 46,63 Prozent und 18 von 37 Mandaten behauptete man klar den ersten Platz, musste sich aber einen Partner für eine Mehrheit im Gemeinderat suchen. Dieser wurde nun in der ÖVP gefunden.

"Wir haben mit alle Fraktionen Gespräche geführt und in der ÖVP einen guten Partner, mit dem wir uns rasch einig werden konnten", sagt Bürgermeister Christian Flammer. "Mit dieser Koalition schaffen wir eine stabile Basis für die kommenden fünf Jahre." Dabei gab es in der Bad Vöslauer Volkspartei nach der Wahl, bei der man zwei von vier Mandate verlor, eine personelle Änderung an der Spitze. Langzeit-Obmann Karl Lielacher hatte seinen Rückzug erklärt, der neue VP-Chef ist Philipp Schottleitner. In zentralen Themen haben man rasch Konsens gefunden, "die Koalition steht für Stabilität und Fortschritt." Der IT-Experte wird Stadtrat für ein neues Ressort Digitalisierung.