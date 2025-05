Bad Vöslau trauert um Ex-Stadtchef Christoph Prinz

Er war ein waschechter Vöslauer, seit der Kindheit bei den Pfadfindern aktiv, spielte beim örtlichen Handball- und Fußballverein, arbeitete als Student in den Ferien bei Vöslauer Mineralwasser sowie immer wieder als Schankbursch beim Heurigen. Bis 2022, fast 19 Jahre lang, war Christoph Prinz Bürgermeister von Bad Vöslau (Bezirk Baden). Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass der 54-Jährige am 13. Mai verstorben ist. Die Nachricht löste in der ganzen Stadt Trauer und Bestürzung aus.

Prinz war seit 1995 aktives Mitglied in der Liste Flammer, 1998 wurde der studierte Raumplaner von Listen-Gründer und Bürgermeister Alfred Flammer in den Gemeinderat berufen, wo er kurze Zeit später auch zum Stadtrat gekürt wurde. Am 4. September 2003 wählte ihn der Gemeinderat zum Stadtchef.

Am 22. November 2022 endete seine Ära und Prinz legte das Amt des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bad Vöslau sowie sein Gemeinderatsmandat nieder.