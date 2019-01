Baby-Leiche: Mutter war nicht zurechnungsfähig

Im Fall des toten Babys, das vergangenen November in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) in einem Gebüsch gefunden wurde, liegt ein entlastendes Gutachten über die 18-Jährige Mutter vor. Wie ihr Anwalt Wolfgang Blaschitz gegenüber dem KURIER bestätigt, war die junge Frau zum Zeitpunkt der Kindesweglegung nicht zurechnungsfähig. Dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft Korneuburg weiter gegen die 18-Jährige wegen Mordverdachts, erklärt Sprecher Friedrich Köhl. Es seien weitere Ermittlungsaufträge an die Polizei ergangen.

Wie berichtet, gab die 18-Jährige gegenüber den Kriminalisten an, von ihrer Schwangerschaft nichts gewusst zu haben. Da sie nach der Geburt kein Lebenszeichen wahrgenommen habe, habe sie das Kind im Gebüsch abgelegt. Eine Obduktion brachte keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod, allerdings wäre der Säugling lebensfähig gewesen.