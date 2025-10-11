18-Jähriger nach Überholmanöver in Auto eingeklemmt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 112 bei Langenrohr im Bezirk Tulln wurden am 10. Oktober zwei Personen verletzt. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Tulln soll laut Zeugenaussage während eines Überholmanövers gegen 16:10 mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert sein. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Kronau. Der 18-jährige Pkw-Lenker soll bei Straßenkilometer 0,4 versucht haben, ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Gleichzeitig sei ein Lkw entgegengekommen, gelenkt von einer 29-jährigen Frau aus dem Bezirk Horn. Die Lkw-Fahrerin leitete Zeugenberichten zufolge sofort eine Notbremsung ein und lenkte ihr Fahrzeug ins Bankett, konnte aber eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern.

Aufwendige Rettungsaktion

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Pkw sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Lkw kam im Straßengraben zum Stillstand. Der eingeklemmte 18-Jährige musste von Einsatzkräften der Rettung und der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er per Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die 29-jährige Lkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Universitätsklinikum Tulln gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.