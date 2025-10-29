Beifahrerin in Gänserndorf aus March gerettet: Auto stürzt von Fähre

Ein Auto ist am Dienstagnachmittag in Angern (Bezirk Gänserndorf) von der Fähre in die March gestürzt.

Der Pkw begann zu sinken, die Beifahrerin befand sich noch im Wagen. Ein Fährenmitarbeiter sprang ins Wasser und sicherte die Frau. Sie wurde von der Feuerwehr mittels Zille ans Ufer gebracht und der Rettung übergeben.

In Folge wurde das Auto geborgen. Die Frau war nach Feuerwehrangaben unterkühlt, dürfte aber unverletzt geblieben sein, wie auch die NÖN berichteten.