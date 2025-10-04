Gewaltige Stichflamme: Auto auf der A2 bei Edlitz ausgebrannt

In der Nacht auf Samstag ist ein Pkw aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten auf der A2 Richtung Wien bei Edlitz (Bezirk Neunkirchen). Als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Aspang eintraf, versuchte ein Lkw Lenker noch mit einem Handfeuerlöscher die Flammen zu löschen, was allerdings nicht gelang.

Binnen kürzester Zeit stand der Wagen in Vollbrand, berichtet die Feuerwehr. Auslaufender Diesel führte zu einer Flüssigbrand Ausbreitung auf die Fahrbahn. Kurz nach dem Eintreffen Einsatzkräfte platzte der Dieseltank, was zu einer gewaltigen Stichflamme führte.

Mit schwerem Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute den Brand.