Ausstellung „Aus dem Leben gerissen“ gedenkt jüdischen Vertriebenen

Am Donnerstag wurde die neue Ausstellung „Aus dem Leben gerissen“ im Landhaus in St. Pölten in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), David Roet, Botschafter des Staates Israel, und Nationalratspräsident a. D. Wolfgang Sobotka (ÖVP) eröffnet.