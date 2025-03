Auf der Suche nach den Spuren der Eiszeit

Ernst Lauermann , ehemaliger wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ Museum Mistelbach , hat ein neues Buch veröffentlicht. In „Faszination EISZEIT“ analysiert er die letzte wirklich kalte Periode der Menschheitsgeschichte. Im Rampenlicht steht dabei Niederösterreich . Im Zuge der neuen Ausstellung „Eiszeit“ ist der Stockerauer heute Abend im MAMUZ Museum zu Gast und präsentiert sein neues Buch.

Während der Eiszeit war Europa mit einer über 3.000 Meter dicken Eisschicht bedeckt, aber „es gab durchaus auch Jahreszeiten wie Sommer und Winter“, erklärt Lauermann. „Die ersten Neandertaler sind in der Gudenushöhle im Waldviertel entdeckt worden“. Der Archäologe berichtet, dass die Menschen ihren Ressourcen, also den Tieren, nachgezogen und von der Jagd gelebt haben. „Ich finde es faszinierend, wie sich die Menschen an die Klimaveränderungen angepasst haben“.

Funde entlang Donau

„In der Eiszeit haben die Menschen mit der Natur gelebt, die sind mit den einfachsten Dingen ausgekommen und haben nur wenig Abfall produziert“, weiß der Stockerauer. Rückschlüsse auf ihre Lebensweise zeigen zahlreiche Funde, die vor allem in der Wachau, Krems und Stratzing gemacht wurden. „Die meisten stammen aus den Jahren zwischen 40.000 und 10.000 v. Chr.“, so Lauermann.