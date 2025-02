NÖ: Arbeiter gerettet, der im "Schindergraben" unter Kleinbagger kam

Die dramatische Rettungsaktion für einen verunglückten Mann bei Arbeiten im Wald ist im Ybbstal Tagesthema. Im Waidhofner Ortsteil St. Georgen in der Klaus wurden die Feuerwehren am Montag zur Menschenrettung in den Schindergraben gerufen. Ein Arbeiter war mit dem Mini-Bagger umgekippt und wurde dabei mit beiden Beinen eingeklemmt.

Sanitätsteams des Roten Kreuzes und Mitgliedern der Feuerwehren St. Georgen/Klaus, Waidhofen-Stadt und BTF voestalpine Precision Strip rückten zur Rettungsaktion an.