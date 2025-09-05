Angela Nowak: Literarisches Zuhause zwischen zwei Sprachen

Wenn Angela Nowak Geschichten erzählt, finden sich im Text verstreut englische Begriffe zwischen den in deutscher Sprache verfassten Sätzen. "Ich habe mehr als ein Jahrzehnt in den USA gelebt", begründet Nowak die Auffälligkeit.

Bereits als Kind habe es die gebürtige Gänserndorferin in die „große weite Welt“ gezogen. In Chicago fand sie schließlich ihre "zweite Heimat". Seither nimmt es Nowak beim Schreiben, Sprechen und Denken mit der Trennschärfe zwischen den Sprachen nicht ganz so genau. Ihren jüngsten Roman dennoch in ihrer Muttersprache zu verfassen, sei eine bewusste Entscheidung gewesen: "Da ich zurzeit wieder in Österreich lebe, war eine deutschsprachige Erstfassung naheliegend." Für die Zukunft sei eine englische Übersetzung von "Bis dass der Tod uns scheidet" geplant.

Toxische Beziehung

Vorzeigepaar Alexander und Emilia wandern in die Staaten aus, um sich in Chicago ein neues Leben aufzubauen. Doch hinter der Fassade ihrer perfekten Ehe beginnt es zu bröckeln. Immer häufiger versucht Alexander, das Leben seiner Partnerin zu kontrollieren. Eine tödliche Erkrankung führt schließlich dazu, dass eine verborgene Wahrheit nach und nach ans Licht rückt.