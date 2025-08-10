"Maxton Hall"-Star Andrea Guo: Zwischen Hype und Heimatsuche

Es kann durchaus herausfordernd sein, Andrea Guo dieser Tage zu erreichen. Spätestens seit dem internationalen Erfolg der Serie „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ finden sich im Terminkalender der Schauspielerin nur wenige Lücken. Womit die gebürtige Hollabrunnerin ihre Zeit verbringt? „Viele Dinge. Viele Castings, viel Privates, einfach viel“, sagt die 25-Jährige lachend am anderen Ende der Leitung. Rund ein Jahr ist vergangen, seit Guo erstmals in die Rolle der Eliteschülerin Lin Wang schlüpfte. Bereits eine Woche nach Veröffentlichung befand sich die Verfilmung der Buchreihe „Save me“ von Autorin Mona Kasten laut Angaben von Amazon in über 120 Ländern auf Platz eins der Prime-Video-Charts. Eine Aufmerksamkeit, die seither großen Einfluss auf die Karriere der jungen Schauspielerin ausübt. „Maxton Hall hat mein Leben wirklich verändert“, so Guo. Die 25-Jährige erhalte Anfragen, von denen sie nie hätte träumen können. „Da haben sich echt viele Türen geöffnet.“

Höhen und Tiefen Kontakte zu knüpfen und laufend für neue Rollen besetzt zu werden, ist in der Bewegtbildbranche notwendig. „Heutzutage wird ja auch wirklich so viel gedreht. Man weiß wirklich nie, was sozusagen gehypt wird am Ende und was die Leute dann feiern“, beschreibt Guo die derzeitigen Rahmenbedingungen. Umso größer ist die Freude über die positive Resonanz zu „Maxton Hall“: „Wenn dann wirklich so ein Projekt existiert, dann ist es einfach echt schön.“ Mit den Höhen und Tiefen ihres beruflichen Alltags habe sich die Wahl-Berlinerin abgefunden, diese „Achterbahn“ sogar schätzen und die Reise lieben gelernt. „Ich habe auch schon so viele Projekte gedreht, die gar keine Aufmerksamkeit bekommen haben“, sagt die 25-Jährige. Das sei auch völlig in Ordnung, „weil am Ende des Tages ist meine Passion das Schauspiel.“ Sie vertraue einfach auf ihren Lebensweg.

Dieses führte Guo heuer bereits zwei Mal für neue Produktionen vor die Kamera. „Bei dem einen Projekt habe ich zum ersten Mal eine Mutter von zwei Kindern gespielt“, gibt die Darstellerin erste Einblicke. Zu ihrem zweiten Dreh darf sich die 25-Jährige aktuell nicht genauer äußern. Nur so viel: Es handelt sich um eine der internationalen Türen, die sich geöffnet haben. Ihre Rollen wählt Guo nicht nach Genre, sondern nach Geschichte und nach den Fertigkeiten, die ihr abverlangt werden, aus. „Sobald ich irgendwas in einer Rolle lernen darf, finde ich es spannend“, beschreibt die Schauspielerin. Unabhängig von der Figur, die sie verkörpert, bleibt es Guos Ziel, mit ihrer Arbeit zu inspirieren – insbesondere Menschen in Deutschland oder Österreich mit asiatischen Wurzeln. Denn wenn sich Personen durch ihre mediale Präsenz gesehen fühlen und ihren Träumen nachgehen, „dann ist mein Job eigentlich erfüllt“. Dass Diversität bei der Besetzung seit einigen Jahren eine zunehmend größere Rolle spielt, ist für Guo eigentlich nur logisch: „Vielfalt ist einfach unsere Realität.“ Es gehe schlicht darum, diese Realität zu präsentieren. „Weil wir existieren auch und unsere Geschichten, die nicht erzählt wurden, jahrelang.“

Zur Person Andrea Guo wurde 2000 in Hollabrunn im Weinviertel geboren. Ihre Eltern stammen aus Qingtian (China). Die Familie lebte in Niederösterreich und der Steiermark, bevor sie nach Bayern und später nach Wien zog. Filme & Serien

Guo war bisher etwa in der Sky-Horrorserie „Hausen“, in der Netflixproduktion „Wir sind die Welle“ und der ZDF-Thrillerserie „Der Schwarm“ zu sehen.

