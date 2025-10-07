Prominenter Besuch am Weingut Gattinger in Dürnstein

Für sein Format "Knoll packt an" besucht Andi Knoll regelmäßig Betriebe, um unterschiedliche Berufe und Handwerke kennenzulernen. Nachdem sich der Radio-Moderator bereits als Tischler, Installateur und Wollwerker versucht hat, verschlug es den 53-Jährigen zuletzt auf das gleichnamige Weingut von Simon Gattinger .

Zusammen mit dem Jungwinzer beteiligte sich der Ö3-Moderator an der Weinlese in der Ried Mühlpoint . Der Standort wird heuer erstmals von Gattinger bewirtschaftet. Knoll begleitete den Weg der Trauben von der Rebe über den Keller, wo sich die Presse befindet, bis hin zu der Verpackung. Der Leiter des Weinbaubetriebs zeigte sich erfreut über den prominenten Erntehelfer.

Gattinger hat 2017 damit begonnen, seinen Familienbetrieb in Unterloiben wiederzubeleben und sieht sich als Teil einer jungen Winzer-Generation in der Wachau.

"Mutig in die Zukunft blicken"

"Es geht darum, die Tradition zu bewahren und gleichzeitig mutig in die Zukunft zu blicken. Genau dieser Gedanke treibt mich jeden Tag an", schildert der Unternehmer seine Motivation.