Alte Weinviertelleitung vollständig abgebaut

Von Patrick Resch

Seit Sommer 2022 ist die neue APG-Weinviertelleitung in Betrieb. Seither stellt diese einen Meilenstein für die nachhaltige sichere Stromversorgung in Österreich dar. Mit der neuen Leitung wird die gesamte Windenergie, die in Niederösterreich entsteht, mit dem Rest Österreichs verbunden. „Neben der Erhöhung der Versorgungssicherheit ist die neue Weinviertelleitung auch wesentlich für das Gelingen der Energiewende“, betont Christoph Schuh, Unternehmenssprecher von Austrian Power Grid (APG).

