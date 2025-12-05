Alkolenkerin verursachte Frontalcrash mit vier Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der B9 im Gemeindegebiet von Maria Ellend im Bezirk Bruck/Leitha. Gegen 20:50 Uhr soll eine 58-jährige Autofahrerin aus Wien vermutlich in den Gegenverkehrsbereich geraten sein und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, eine davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 58-jährige Wienerin auf der B9 von Regelsbrunn in Richtung Fischamend, als sie im Bereich des Straßenkilometers 17,2 mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 52-jährige slowakische Lenker sowie seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 25 und 50 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Hainburg gebracht. Führerschein vorläufig abgenommen Die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Landesklinikum Baden eingeliefert.