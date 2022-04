Alkolenker verursachte Frontalcrash im Pielachtal

In der Nacht auf Dienstag kam es Kirchberg an der Pielach zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten Land war gegen zwei Uhr Früh in alkoholisiertem Zustand taleinwärts auf der Soisstraße unterwegs.

Unfallursache unklar

Aus unbekannter Ursache kam der Lenker auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Pkw eines 32-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk St. Pölten Land, wie die Polizei mitteilte.