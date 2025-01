Alkolenker krachte in NÖ in den Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Ein 43-jähriger Alkolenker ist am Freitagnachmittag auf der L141 bei Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) auf die Gegenfahrbahn geraten und in das entgegenkommende Auto eines 56-Jährigen gekracht. Beide Männer wurden dabei verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag. Beim 43-Jährigen ergab ein Alkotest knapp zwei Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die L141 war im Bereich der Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden gesperrt.