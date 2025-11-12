Alkolenker ohne Schein kracht in Niederösterreich in Gegenverkehr

Ein Alkolenker ohne Führerschein hat am Dienstagabend in Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen) einen Verkehrsunfall mit einer Verletzten verursacht.

Der 46-Jährige war laut Zeugenaussagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto einer 49-Jährigen kollidiert.

Die Frau aus dem Bezirk Neunkirchen wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der 46-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Pkw auf Grundstück geschleudert

Der Pkw des 46-Jährigen wurde nach dem Anprall kurz vor 17.30 Uhr auf der B54 auf ein Grundstück geschleudert und beschädigte einen Zaun und einen Baum. Der Mann aus dem Bezirk Neunkirchen besitzt der Aussendung zufolge keine gültige Lenkberechtigung, ein Alkoholtest verlief positiv.