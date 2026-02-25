Alkolenker donnerte im Bezirk Scheibbs in Musikschuleingang

Ein 65-Jähriger ist am späten Dienstagabend mit einem Kastenwagen gegen den Eingangsbereich der Musikschule in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) gekracht. Zwei Glastüren waren Polizeiangaben zufolge durchbrochen worden.

Kennzeichen

Durch den Anprall wurden Anrainer geweckt und diese konnten das wegfahrende Fahrzeug gegen 22.55 Uhr wahrnehmen. An der Unfallstelle blieb auch eine Kennzeichentafel zurück.