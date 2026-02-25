Niederösterreich

Alkolenker donnerte im Bezirk Scheibbs in Musikschuleingang

65-Jähriger zerstörte mit Kastenwagen zwei Eingangstüren von Göstlionger Schule. Polizei stellte Fahrerflüchtigen daheim.
25.02.2026, 14:15

Alkolenker durchstieß zwei Eingangstüren

Ein 65-Jähriger ist am späten Dienstagabend mit einem Kastenwagen gegen den Eingangsbereich der Musikschule in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) gekracht. Zwei Glastüren waren Polizeiangaben zufolge durchbrochen worden. 

Kennzeichen

Durch den Anprall wurden Anrainer geweckt und diese konnten das wegfahrende Fahrzeug gegen 22.55 Uhr wahrnehmen. An der Unfallstelle blieb auch eine Kennzeichentafel zurück.

Feuerwehreinsatz bei Göstlinger Musikschule

Feuerwehr Göstling wurde zu Aufräumarbeiten alarmiert.

Der alkoholisierte Lenker schob mit dem Wagen zurück und flüchtete zunächst, wurde jedoch später an seiner Wohnadresse gestellt.

Bei der zweiten Nachschau trafen Polizisten der Inspektion Lunz/ See den Mann an. Ein Alkotest verlief positiv. Dem 65-Jährigen wurde der Führerschein entzogen, eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Scheibbs wird folgen.

Scheibbs
