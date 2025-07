AKW Zwentendorf: Robotikexperten proben in Tulln für den Ernstfall

Das nie in Betrieb gegangene Atomkraftwerk (AKW) in Zwentendorf ist derzeit zum fünften Mal Treffpunkt von internationalen Robotikexperten.

Das Kernkraftwerk, dessen Inbetriebnahme durch eine Volksbefragung 1978 gestoppt worden war, ist laut Aussendung fast baugleich mit dem AKW in Fukushima , in dem sich 2011 eine der größten Reaktorkatastrophen ereignete.

Die Veranstaltung geht seit 2017 alle zwei Jahre in Szene. Geschätzt wird das AKW Zwentendorf als Austragungsort aufgrund der gebotenen Möglichkeiten.

Ausgeführt werden mithilfe von Robotern und Drohnen Proben für den Ernstfall. Wert gelegt wird dabei auf realistische Szenarien, hieß es am Freitag in einer Aussendung der EVN .

Teams messen sich in drei Kategorien

In diesem Jahr messen sich die internationalen Teams in drei Kategorien. "Kartierung" umfasst zwei Erkundungsaufgaben, bei der einerseits Strahlung detektiert, gemessen und in einer digitalen Karte markiert, zum anderen eine 3D-Karte des Gebiets erstellt werden muss.

In der Kategorie "Manipulation" müssen die Teams mit ihrem jeweiligen robotischen System ein Behältnis mit radioaktivem Kühlmittel identifizieren und das entsprechende Ventil schließen. Im Bereich "Suche und Rettung" werden Nachbildungen von verunglückten Arbeitern im Gebäude verteilt. Sie müssen gefunden und in einen sicheren Bereich gebracht werden, zudem soll eine Markierung der Position auf einer Karte erfolgen.