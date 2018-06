Air Race: SPÖ lässt Stadtregierung abblitzen

Für ÖVP-Klubobmann Philipp Gruber kommt das Nein der SPÖ einer „Totalverweigerung“ gleich. „ Wiener Neustadt freut sich auf dieses einzigartige Luft-Spektakel, außer die SPÖ. Mit ihrem Verhalten wollen sie diesen erfolgreichen Event verhindern“, so Gruber. Es sei ein befremdliches Signal nach außen, das die SPÖ mit ihrer Verweigerung gesetzt hat. Und das, nachdem am vergangenen Wochenende eine Delegation um Landesrätin Petra Bohuslav und Bürgermeister Klaus Schneeberger beim Air Race in Budapest zu Gast war. Man habe für das Österreich-Rennen die Werbetrommel gerührt. Mit Air-Race-Boss Erich Wolf ist sogar ein Wiener Neustädter der Chef des fliegenden Kunstpiloten.

Für den Beschluss ist im Sommer nun eine Sondersitzung des Gemeinderats notwendig.