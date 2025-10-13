Absturz am Heimweg: Wiener auf Hoher Wand tödlich verunglückt

Bei einem Alpinunfall auf der Hohen Wand im Bezirk Neunkirchen ist am Wochenende ein 56-jähriger Wiener ums Leben gekommen. Er war beim Abstieg auf dem sogenannten Wagnersteig vermutlich ausgerutscht oder gestolpert und etwa 50 Meter abgestürzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.