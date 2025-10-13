Absturz am Heimweg: Wiener auf Hoher Wand tödlich verunglückt
Der 56-Jähriger stürzte etwa 50 Meter ab und wurde von anderen Wanderern gefunden.
Bei einem Alpinunfall auf der Hohen Wand im Bezirk Neunkirchen ist am Wochenende ein 56-jähriger Wiener ums Leben gekommen. Er war beim Abstieg auf dem sogenannten Wagnersteig vermutlich ausgerutscht oder gestolpert und etwa 50 Meter abgestürzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.
Leiche geborgen
Der Verunglückte wurde Sonntagfrüh von Wanderern gefunden. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen.
