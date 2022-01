A21 nach Wintereinbruch beidseitig gesperrt

Ein Wintergewitter mit starken Schneefällen sorgt in einigen Landesteilen Niederöstrerreichs für prekäre Straßenverhältnisse. Im Bereich des Wienerwaldes sind auf der A 21, der Wiener Außenring-Autobahn, am späten Donnerstagnachmittag in den Steigungsbereichen mehrere Lkw hängengeblieben. Teilweise blockieren diese beide Fahrspuren, daher können die Räumfahrzeuge der Asfinag diese Abschnitte nicht räumen. Die Asfinag, die Einsatzkräfte der Polizei sowie die Abschleppunternehmen arbeiten mit Hochdruck daran, die hängengebliebenen Lkw zu bergen oder so am Fahrbahnrand zu positionieren, dass die Schneepflüge weiterfahren können.

Umfahrungsstrecke

Die Dauer der Sperre war gegen 17.30 Uhr noch nicht absehbar. Die Asfinag hat die großräumige Umfahrung der A 21 über die S 33, S 5 und die A 22 eingerichtet. Auch zahlreiche Feuerwehren in den Bezirken Baden und Mödling standen auf frühen Donnerstagabend im Einsatz. Hängengebliebene Fahrzeuge mussten die Freiwilligen auch in den Bezireken Lilienfeld, Zwettl oder Amstetten wieder flottmachen.