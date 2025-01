82-jähriger Alkolenker baute Unfall im Bezirk Zwettl

Ein alkoholisierter 82-Jähriger hat am Mittwoch auf der B5 im Raum Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) mit seinem Auto einen Unfall gebaut. Der Pensionist war in den Gegenverkehrsbereich geraten und krachte dort gegen den Anhänger eines Pkw sowie in einen Lkw. Der Verletzte aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde laut Polizeiangaben vom Donnerstag in das Landesklinikum Horn gebracht. Den Führerschein ist er vorläufig los.