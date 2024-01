Sonderförderung: 730.000 Euro für Niederösterreichs Lebensretter

Notwendig seien Maßnahmen wie diese Förderung, da das Gesundheitssystem in letzter Zeit immer öfter ausgelastet ist, so Königsberger-Ludwig und Schleritzko: „Wir können auf unser Notarztwesen in Niederösterreich stolz sein. Allerdings führen bestimmte Entwicklungen in den letzten Jahren das System teilweise an seine Leistungsgrenzen".

Daher habe man als Landesregierung vergangene Woche auch sieben Leitlinien vorgestellt. Diese sollen eine Grundlage darstellen, auf der Expertinnen und Experten mit ihrer Arbeit aufbauen können. So soll ein Gesundheitspaket entstehen, mit dem die Sicherung einer bestmöglichen medizinischen und pflegerischen Versorgung in Niederösterreich gewährleistet werden kann.