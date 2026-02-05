66-Jähriger bei Forstunfall im Bezirk Amstetten von Baum getroffen

Beim Holzfällen in einem Wald bei Stefanshart in der Gemeinde Ardagger (Bezirk Amstetten) ist am Mittwoch ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde von Feuerwehrleuten aus dem schwer zugängigen Wald geborgen und dann mit der Rettung ins Landesklinikum Amstetten transportiert.

Wie die Landespolizeidirektion NÖ berichtete, hatte der Mann mithilfe einer Motorsäge einen Baum gefällt. Dieser riss beim Fallen einen weiteren Baum um, der letztlich auf den Mostviertler fiel.

Suche nach Verunglücktem

Für die am Mittwochvormittag alarmierten Einsatzkräfte war es zunächst schwierig, den Verletzten im Wald zu finden. Bei der Ankunft der Freiwilligen der Feuerwehren Stefanshart und Ardagger-Markt war der zuerst eingeklemmte Verunglückte bereits von Anwesenden befreit worden.