50 Jahre Mesnerdienst zu Weihnachten

„Diese Arbeit gehört gemacht. Das hat Vorrang, damit zum Fest alles passt.“ Es ist fast ein Ritual mit dem Johann Dammerer das Weihnachtsfest vorbereitet. Der 62-Jährige ist seit 51 Jahren Mesner in der Pfarrkirche Viehdorf in Niederösterreich. Ebenso lange ist Weihnachten ein jährlicher Höhepunkt im Dienst des Kirchendieners, der das Amt schon mit elf Jahren übertragen bekam.

Das Schmücken des Altarraums mit frischen Christbäumen, das Aufstellen der großen Krippe am Seitenaltar und unzählige kleinere Vorbereitungen für das große Fest bestimmen die letzte Adventwoche Dammerers und seiner Helfer. „Wenn am Ende der Weichnachtsmette der Chor ,oh du Fröhliche’ anstimmt und ich das Licht in der Kirche abdrehe, damit nur mehr Kerzen strahlen, ist das jedes Mal ein besonderer Moment“, freut sich der Mesner über sein Arbeit. Über die Festtage wird sein Tagesablauf im Parallellauf mit Pfarrer Leopold Lumesberger von den kirchlichen Feiern bestimmt. Das wird auch von der Familie respektiert. Egal ob Weihnachten oder Ostern, Feiern und Verwandteneinladungen richten sich immer nach dem Mesnerdienst des Vaters und Opas. „Kritik oder Murren hab’ ich darüber eigentlich noch nie gehört“, sagt der Landwirt für den an solchen Tagen seine Frau daheim schon viele Arbeiten im Stall übernehmen musste.