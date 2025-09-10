33-Jähriger bei Autounfall auf der A21 im Bezirk Baden gestorben

Ein 33-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Pkw-Unfall auf der Wiener Außenringautobahn (A21) in seinem Heimatbezirk Baden ums Leben gekommen. Der Lenker war Richtung Linz bei Heiligenkreuz aus unbekannter Ursache am Beginn einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte laut Polizeiaussendung gegen die Randleitschiene und in der Folge gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf einem Parkplatz auf dem Dach liegen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.