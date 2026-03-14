32 Kilo Cannabis am Flughafen Wien: Niederländer in Haft

Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat haben am Donnerstagmorgen am Flughafen Wien-Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) bei Gepäckskontrollen zwei Koffer mit insgesamt 32 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt. Die Gepäckstücke befanden sich im Transitbereich und sollten von Bangkok nach Frankfurt weitertransportiert werden.

Festnahme vor Abflug

Ein 39-jähriger niederländischer Staatsbürger, auf dessen Namen die Koffer eingecheckt waren, wurde noch vor dem Weiterflug nach Frankfurt von den Beamten vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Drogenkurier verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Tatverdächtige in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.