Niederösterreich

32 Kilo Cannabis am Flughafen Wien: Niederländer in Haft

Polizeibeamte entdeckten die Drogen in zwei Gepäckstücken im Transitbereich des Airports.
14.03.2026, 11:30

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Von der Polizei sichergestellte Koffer auf dem Flughafen Schwechat.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat haben am Donnerstagmorgen am Flughafen Wien-Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) bei Gepäckskontrollen zwei Koffer mit insgesamt 32 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt. Die Gepäckstücke befanden sich im Transitbereich und sollten von Bangkok nach Frankfurt weitertransportiert werden.

Cannabis-Plantage in Wien-Meidling ausgehoben

Festnahme vor Abflug

Ein 39-jähriger niederländischer Staatsbürger, auf dessen Namen die Koffer eingecheckt waren, wurde noch vor dem Weiterflug nach Frankfurt von den Beamten vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Drogenkurier verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der Tatverdächtige in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

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