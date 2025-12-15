Gefährlicher Fund bei Windpark-Projekt im Weinviertel

Im Zuge von Vorarbeiten für ein geplantes Windparkprojekt in Rustenfeld (Bezirk Mistelbach) im Weinviertel sind erneut Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Bei routinemäßigen Oberflächensondierungen stießen Experten der Firma EOD Munitionsbergung auf mehrere Granaten.

Geborgen wurden zwei rund 15 Zentimeter große Panzergranaten tschechischer Herkunft sowie zwei 82-Millimeter-Mörsergranaten . Die Kampfmittel konnten von Spezialisten gesichert und ohne Zwischenfälle abtransportiert werden.

Die Relikte wurden anschließend ordnungsgemäß an den Entminungsdienst des Bundesheeres übergeben, der für die weitere fachgerechte Entsorgung zuständig ist.

Die meisten Einsätze in Niederösterreich

In keinem anderen Bundesland werden so viele explosive Weltkriegsrelikte gefunden wie in Niederösterreich. Allein im November mussten die Experten des Bundesheeres 25-mal ausrücken. Österreichweit wurden in diesem Monat mehr als 1.600 Tonnen Kriegsmaterial geborgen und vernichtet.