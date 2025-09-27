19-jährige Mopedlenkerin starb in NÖ, nachdem sie von Alkolenker gerammt wurde

Auf der L113 bei Inzersdorf-Getzersdorf (Bezirk St Pölten-Land) kam es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein schwer alkoholisierter PKW-Lenker hat dabei eine 19-Jährige Mopedfahrerin gerammt.

Die junge Frau ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Alkolenker war so schwer alkoholisiert (ein Alko-Vortest war positiv), dass er mit der Rettung ins Landesklinikum St. Pölten gebracht wurde, hieß es am Abend von der LPD NÖ auf KURIER-Nachfrage.

Hinweis: Im Erstbericht war noch von einem männlichen Motorradfahrer die Rede, die Polizei korrigierte später.