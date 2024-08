18.000 Haushalte ohne Strom: Netzausfall im südlichen NÖ

Laut Informationen der Netz NÖ ist gegen 14.15 Uhr eine 110kV-Stromleitung zwischen zwei Umspannwerken auf Grund eines technischen Gebrechens am Mittwoch plötzlich ausgefallen. Daraufhin waren etwa 18.000 Haushalte zwischen Rohr im Gebirge und Wöllersdorf kurzzeitig ohne Strom.

Der Ausfall dauerte für die meisten Haushalte mehrere Minuten. In manchen Bereichen könne der Stromausfall auch längere Zeit dauern, so ein Sprecher von Netz NÖ. Man arbeite an der Lösung des Problems.