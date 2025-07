17-Jähriger stürzte in Hollabrunn in acht Meter tiefen Schacht

Beim Balancieren auf dem Dachbereich eines Mehrparteienhauses in Hollabrunn ist ein 17-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in einen rund acht Meter tiefen Schacht gestürzt. Diesen dürfte der Jugendliche nach Polizeiangaben übersehen haben. Der junge Niederösterreicher wurde mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.