17-Jähriger prallte am Hochkar gegen Schneemobil

Am Hochkar (Bezirk Scheibbs) haben sich am Montagvormittag unmittelbar hintereinander zwei Skiunfälle ereignet: Während sich Ersthelfer um eine 21-jährige Slowakin kümmerten, prallte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten gegen ein Schneemobil der Einsatzkräfte, berichtete die Polizei.