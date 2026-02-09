Niederösterreich

17-Jähriger prallte am Hochkar gegen Schneemobil

Der junge Mann aus dem Bezirk Amstetten wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.
09.02.26, 18:37

Am Hochkar (Bezirk Scheibbs) haben sich am Montagvormittag unmittelbar hintereinander zwei Skiunfälle ereignet: Während sich Ersthelfer um eine 21-jährige Slowakin kümmerten, prallte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten gegen ein Schneemobil der Einsatzkräfte, berichtete die Polizei.

Notarzthubschrauber

Der Bursch wurde von einem Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen nach Wiener Neustadt gebracht, die junge Frau nach Leoben.

Agenturen, paw  | 

