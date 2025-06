13-Jähriger bei Unfall auf A1 in Niederösterreich schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) in Aschbach-Markt (Bezirk Amstetten) ist am Donnerstagabend ein 13-Jähriger aus Steyr schwer verletzt worden.

Sein Vater (42) war in einem vermutlich beeinträchtigten Zustand mit dem Auto auf ein Sattelkraftfahrzeug aufgefahren, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Ein Alkomattest mit dem Pkw-Lenker sei negativ verlaufen, einen Drogenschnelltest habe der Mann verweigert. Durch die Wucht des Anpralls war das Auto ins Schleudern geraten und gegen die Seitenleitschiene geprallt.

Lenker selbst nur leicht verletzt

Der 42-Jährige wurde leicht verletzt und in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Sein schwer verletzter Sohn wurde per Notarzthubschrauber in dasselbe Krankenhaus transportiert. Der 42-jährige Oberösterreicher wird laut Polizei der Bezirkshauptmannschaft Amstetten und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.