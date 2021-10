129 Goldmedaillen für niederösterreichische Fleischer

Weg zum Ergebnis

Entscheidend dafür war die Qualität. Zunächst wird die äußere Beschaffenheit bewertet, dann wird das Produkt angeschnitten und je nach Aussehen sowie Farbe im Anschnitt beurteilt. Anschließend wird gerochen: „Ausatmen, das Produkt an die Nase führen und tief einatmen. Geschmack wird vorrangig durch den Geruchssinn wahrgenommen“, erklärt Wolfgang Seidl, diesjähriger Oberjuror und Fleischermeister aus Neunkirchen. Erst dann erfolgt der Biss in die Fleischprodukte. Auch außerordentliche handwerkliche Leistung und kreative Innovationen fließen in die Bewertung ein.