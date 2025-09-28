12-Jähriger bei Mountainbike-Unfall schwer verletzt

Ein 12-jähriger Bub aus dem Bezirk Bruck an der Leitha hat sich am Samstag bei einem Mountainbike-Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Zwischenfall ereignete sich auf dem Scheiterberg im Gemeindegebiet von Mannersdorf am Leithagebirge.

Sturz nach Sprung über Hügel

Laut Polizei fuhr der Jugendliche mit seinem Bike die ehemalige Skipiste am Scheiterberg talwärts. Bei einem Sprung über einen Hügel dürfte der 12-Jährige bei der Landung die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und stürzte.

Rettungseinsatz mit Hubschrauber

Der verunglückte Bub erlitt bei dem Sturz Verletzungen schweren Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Donaustadt gebracht.