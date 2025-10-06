Zufallsfund: 70-Jähriger hatte Cannabis-Plantage in Wolfsberg

Die Beamten gingen dem Geruch nach und stießen dabei auf ein Gewächshaus im Garten des Hauses.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Wolfsberg machten Polizeibeamte kürzlich eine unerwartete Entdeckung. Während der Kontrolle im Ortsgebiet bemerkten die Einsatzkräfte einen intensiven Cannabisgeruch, der aus einem nahegelegenen Gebäude drang.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 70-jährige Bewohner gemeinsam mit einem 56-jährigen Mann aus Wolfsberg mutmaßlich in dem Gewächshaus Cannabispflanzen gezüchtet haben soll. Nach Erwirkung eines richterlichen Durchsuchungsbefehls wurden die Räumlichkeiten genauer unter die Lupe genommen. Dabei stellten die Beamten insgesamt 21 Cannabispflanzen sicher, von denen sich 19 in der Blütephase befanden und zwei bereits abgeerntet waren.

Ermittlungen dauern an

Zusätzlich wurden erhebliche Mengen getrocknetes Cannabiskraut und -blüten, mehrere Feinwaagen, szenetypisches Verpackungsmaterial sowie diverse Suchtgiftutensilien beschlagnahmt. Die beiden Tatverdächtigen werden nach Abschluss der noch laufenden Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt werden. Die genaue Menge des produzierten Cannabis sowie weitere Details zum Umfang der mutmaßlichen Drogenproduktion sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.